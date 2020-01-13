2020-01-13T16:32:14+03:00
Общество

«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске

Также комментарий дал сотрудник ППС, который обнаружил подростка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

13 января на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев рассказал подробности спасения 11-летнего ребенка, который провалился в шахту лифта недостроенного дома.

Как спасали провалившегося в шахту лифта подростка в Ижевске?

00:00
00:00

- Он был грязный, без сил, я подошел к нему спросил, как он себя чувствует. Он попытался что-то сказать, но у него не получилось. После этого мы вызвали скорую, МЧС, попробовали сами туда попасть, но у ребенка было неустойчивое положение у ребенка, и решили ждать спасателей, - рассказал сотрудник ППС Владимир Курушин.

По словам руководитель поисково-спасательной службы республики, перелома позвоночника у мальчика нет, он был завален небольшим количеством строительного мусора. У него было сотрясение мозга и кровотечение.

Напомним, мальчика нашли 7 января вечером (подробнее).

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очередной наркопритон обнаружили в Ижевске. Какое наказание грозит его организатору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби
Мужчину обвиняют в убийстве сына в Удмуртии
Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске
Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков
Названы самые дефицитные профессии Удмуртии
Одну из дорог временно перекрыли в Удмуртии
Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?
Вышло шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой
ДТП и пробки в восемь баллов: как Ижевск переживает последствия метели
Хоккеисты из Ижевска проиграли в матче в Альметьевске
50 тысяч жителей Удмуртии осмотрели на передвижных медкомплексах
10 тысяч кубометров снега вывезли в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок
В 2020 году Ижевск представит на конкурс инициативного бюджетирования 29 проектов
Скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов
Документы на компенсацию родительской платы в детсады начали принимать в Ижевске
Вечером 12 января в Удмуртии ожидается усиление ветра
За прошлый год в Удмуртии выросло число изнасилований
Четвертый Городской студенческий бал состоится в Ижевске