«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
13 января на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев рассказал подробности спасения 11-летнего ребенка, который провалился в шахту лифта недостроенного дома.
Как спасали провалившегося в шахту лифта подростка в Ижевске?
- Он был грязный, без сил, я подошел к нему спросил, как он себя чувствует. Он попытался что-то сказать, но у него не получилось. После этого мы вызвали скорую, МЧС, попробовали сами туда попасть, но у ребенка было неустойчивое положение у ребенка, и решили ждать спасателей, - рассказал сотрудник ППС Владимир Курушин.
По словам руководитель поисково-спасательной службы республики, перелома позвоночника у мальчика нет, он был завален небольшим количеством строительного мусора. У него было сотрясение мозга и кровотечение.
Напомним, мальчика нашли 7 января вечером (подробнее).
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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