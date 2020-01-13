«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

13 января на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев рассказал подробности спасения 11-летнего ребенка, который провалился в шахту лифта недостроенного дома.

Как спасали провалившегося в шахту лифта подростка в Ижевске? 00:00 00:00

- Он был грязный, без сил, я подошел к нему спросил, как он себя чувствует. Он попытался что-то сказать, но у него не получилось. После этого мы вызвали скорую, МЧС, попробовали сами туда попасть, но у ребенка было неустойчивое положение у ребенка, и решили ждать спасателей, - рассказал сотрудник ППС Владимир Курушин.

По словам руководитель поисково-спасательной службы республики, перелома позвоночника у мальчика нет, он был завален небольшим количеством строительного мусора. У него было сотрясение мозга и кровотечение.

Напомним, мальчика нашли 7 января вечером (подробнее).

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/753490" frameborder="0"></iframe> Спасатели извлекли ребенка из шахты лифта.Автор видео: Владимир Курушин

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очередной наркопритон обнаружили в Ижевске. Какое наказание грозит его организатору.

ИСТОЧНИК KP.RU