+1 повод жить на Берша

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:43:07+03:00

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Новый жилой комплекс «Плюс один» - находится в зеленом микрорайоне «Тишино». Здесь свой собственный центр города: супермаркет - под окном, в садик - через двор, школа - у парка по соседству, до медицинского центра рукой подать, на остановку - за минуту. Все действительно рядом!

В комфортной среде живут не просто соседи, а настоящие друзья. Именно в стенах ЖК «Плюс один» откроется новый, просторный и уютный досуговый центр «Дом дружбы соседей».

Двор жилого комплекса укрыт от шума улиц, вблизи расположен зеленый «Тишино-парк». Благодаря этому дети всегда находятся в естественной и безопасной среде, где можно свободно гулять, играть и развиваться. Это настоящий парк приключений с различными зонами по интересам, связанными в единую концепцию. Гармония дворового пространства поддерживается внутри дома. Холлы в жилом комплексе «Плюс один» не только красивы, но и функциональны. Современный дизайн, безбарьерный доступ, витражные двери, консьерж и бесшумные лифты позволят чувствовать себя комфортно. Здесь гостеприимство встречает с первого шага.

В доме на этаже располагается 5-6 квартир с просторными планировками от 37 до 102 квадратных метров, в которых оптимально организовано жизненное пространство: просторные кухни-гостиные и уютные спальни со встроенными гардеробами, ванные комнаты с местом для стиральной машины и остекленные лоджии со стороны улицы. Для дополнительного комфорта в квартирах будет выполняться чистовая отделка с использованием тщательно подобранных интерьерными дизайнерами материалов. Она позволит переехать сразу после сдачи дома. Вам останется только расставить мебель и стать частью единой семьи «Счастливого города Bersha City».

Срок сдачи дома: 3 квартал 2021 года.

Подробнее ознакомиться со всеми особенностями и проектной декларацией первого дома ЖК «Плюс один» или забронировать квартиру можно на сайте застройщика «АСПЭК-Домстрой», или в офисах продаж и обслуживания по адресам ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора П.П. Берша, 43.

Застройщик ООО «АСПЭК-Домстрой». Проектную декларацию ищите на наш.дом.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU