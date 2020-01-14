Зампредседателя правительства России поддержал проект по достройке коллектора №26 в Ижевске

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:03:55+03:00

А также проект по строительству очистных сооружений в Можге

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Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с зампредседателя правительства России Виталием Мутко. В ходе общения на обсуждение было вынесено несколько важных вопросов.

- Виталий Леонтьевич Мутко поддержал проект по достройке ГКНС №3 и коллектора №26 в Ижевске, что позволит создать условия для строительства 2,4 млн кв. м жилья, а также строительство очистных сооружений в Можге, - написал глава республики на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом году в Ижевске и в Воткинске было сделано: закольцовка водоснабжения верхней зоны столицы региона и строительство повысительной насосной станции в районе ул. 1905 года в Воткинске.

Строительство остальных 7 объектов проекта начнется с 2021 года. В 2020 году планируется выделить из республиканского бюджета средства, необходимые на проектирование и госэкспертизу проектов по всем указанным объектам.

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ИСТОЧНИК KP.RU