2019-02-25T16:24:14+03:00
Общество

На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей

В этом поможет федерация
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий СолодянкинФото: Дмитрий Солодянкин
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Принято решение реконструировать 26-й коллектор в Ижевске. Напомним, что его стройка началась еще в 1987 году, он протягивается от поселка Октябрьский и проходит по краю города. Сейчас является заброшенным.

- И сейчас его реконструкция необходима, как никогда. Действующие сети не справляются с объемом жилого сектора и предприятий, а введение коллектора поможет с вводом нового жилья и, в том числе, с прохождением паводка. Необходимо сейчас вновь сделать проект, пройти государственную экспертизу. Это около 42 миллионов рублей, которые уже запланированы в бюджете, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) председатель городской думы Олег Гарин.

В целом на все работы, по предварительным данным, необходимы 1 миллиард 140 миллионов рублей. В финансировании поможет федерация, договоренности об этом были достигнуты на встрече главы Удмуртии Александра Бречалова и Президента России Владимира Путина. О чем еще говорили на встрече, вы сможете узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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