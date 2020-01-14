2020-01-14T14:59:56+03:00
Общество

Глава Удмуртии проанонсировал появление более 2 тысяч мест в детских садах республики

Они должны появиться к 2022 году
Богдан Орлов
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Фото: http://government.ru/Фото: http://government.ru/
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Александр Бречалов встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По информации пресс-службы федерального кабмина, глава Удмуртии обсудил с главой правительства реализацию федеральных проектов в республике.

– Огромный прорыв сделали по проекту «Демография». За два года (сейчас сдаем эти объекты) в Удмуртии построили 27 яслей. Это 2 160 семей, то есть столько молодых мам могут быть в том числе трудоустроены, – заявил Алесандр Бречалов (цитата по стенограмме встречи).

До конца 2021 года в планах республики обеспечить местами в яслях еще 2220 малышей. Эти планы подтверждены правительством России.

– Это существенно изменит ситуацию, социальное напряжение именно в доступности детского сада для детей до трех лет, – подчеркнул Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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