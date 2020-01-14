В автокатастрофе погибли преподаватель и профессор ИжГТУ

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:48:56+03:00

О дате и месте прощания пока не сообщают

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13 января в ДТП погибли доктор технических наук, профессор кафедры «Теплотехника» Андрей Пушкарев и старший преподаватель этой же кафедры, гендиректор ООО «Профи» Евгений Кашин. Они работали в Ижевском государственном техническом университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

ДТП произошло на трассе Елабуга - Ижевск, мы уже писали о нем вчера. Об этом рассказали знакомые погибших. В легковушку врезалась фура. Еще двух человек после этой аварии госпитализировали.

- Андрей Эдуардович был замечательным преподавателем. Человек с чувством юмора, на его парах всегда было интересно. Даже если был предмет неинтересный, Андрей Эдуардович мог преподнести его так, что интересно было всем. Очень жаль, в наше время мало таких преподавателей, - написала читательница IZHLIFE София.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU