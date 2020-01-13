2020-01-13T16:57:20+03:00
Происшествия

«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами

ДТП произошло на трассе Елабуга-Ижевск
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.tatar-inform.ruФото: www.tatar-inform.ru
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13 января днем на трассе Елабуга-Ижевск произошло ДТП с участием фуры и легковушки с удмуртскими номерами. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

- Со слов очевидцев, недалеко от населенного пункта Тойма столкнулись грузовик «Скания» из Белоруссии и легковушка «Пежо» из Удмуртии. Фура снесла иномарку с дороги в кювет и буквально раздавила ее, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия погибли два человека, еще двоих с различными травмами отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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