С 1 января 2020 года в Удмуртии повысилась пенсия у неработающих пенсионеров
В Удмуртии с 1 января 2020 года неработающим пенсионерам повысили пенсию на 6,6%. На вопрос повысится ли пенсия у работающих пенсионеров ответила в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) ответила Ирина Пасынкова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц регионального отделения Пенсионного фонда России.
- Пенсия работающих пенсионеров не проиндексирована. Она может быть проиндексирована только после оставления работы, причем не сразу, а через три месяца. По истечении этого срока гражданин получит все недостающие индексы, то есть пенсию в новом размере и доплату за период, следующий после увольнения, - рассказала Ирина Пасынкова.
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В августе 2020 года работающим пенсионерам сделают перерасчет пенсии и после этого будут начислены пенсионные баллы, которые затем пересчитают в деньги и добавят к фиксированной части. Всего за год могут начислить не более трех таких баллов.
Также в эфире было отмечено, что пенсию с добавкой могли не получить жители, которые уволились с работы позже октября 2019 года. Таким ижевчанам повышенная пенсия придет уже в феврале.
Если же остаются вопросы или есть подозрение, что произошла ошибка, можно позвонить на горячую линию по телефону 60-62-03 или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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