Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

О многочисленных нарушениях, которые нашли после смерти годовалой девочки в частном детском саду в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевске» (107,6 FM, 12+) рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.

Прокурор Анна Ващенко рассказала, как родителям противостоять поборам в школах и детсадах 00:00 00:00

- В Ижевске и в его окрестностях, в том числе и на территории Завъяловского района функционирует целая сеть частных детских садов, проверку осуществляли прокуроры не только города, но и республики, - пояснила Анна Ващенко.

Она также отметила, что после смерти девочки в детском саду нашли множество нарушений, в том числе санитарных норм. Само учреждение работало без лицензии, а педагоги проводили образовательные мероприятия не имея образования и разрешения.

На сегодняшний момент все еще ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Годовалая девочка умерла в частном детском саду в Ижевске

В одном из детских садов в Ижевске обнаружено тело годовалой девочки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU