2020-01-14T17:49:22+03:00
Происшествия

Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки

Точная причина смерти все еще неизвестна
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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О многочисленных нарушениях, которые нашли после смерти годовалой девочки в частном детском саду в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевске» (107,6 FM, 12+) рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.

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- В Ижевске и в его окрестностях, в том числе и на территории Завъяловского района функционирует целая сеть частных детских садов, проверку осуществляли прокуроры не только города, но и республики, - пояснила Анна Ващенко.

Она также отметила, что после смерти девочки в детском саду нашли множество нарушений, в том числе санитарных норм. Само учреждение работало без лицензии, а педагоги проводили образовательные мероприятия не имея образования и разрешения.

На сегодняшний момент все еще ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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