2020-01-15T09:03:25+03:00
Происшествия

50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей полицейские Удмуртии изъяли у жителя Москвы

Мужчину обвиняют в сбыте поддельных денег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Бурцева ИринаФото: Бурцева Ирина
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В Удмуртии полицейские задержали 67-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в сбыте поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что подозреваемый, находясь в Удмуртии, покупал продукты на рынках Ижевска и Воткинска на незначительные суммы, расплачиваясь фальшивыми купюрами. В ходе обыска по месту жительства у мужчины было обнаружено и изъято 50 денежных билетов номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Проведенным исследованием установлено, что данные купюры не являются билетами Центрального банка России, - сообщает пресс-служба.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к 6 фактам сбыта поддельных купюр. Оказалось, мужчина был ранее судим за сбыт фальшивок в Москве.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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