В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается гололед
с 19:00 15 января до 19:00 16 января 2020 года по Удмуртской Республике и Ижевске ожидается гололед, об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
В ближайшие несколько дней в Удмуртии также ожидается и потепление, вплоть до 2 градусов тепла. По сообщениям регионального гидрометцентра, в республику придут небольшие осадки.
Ведомство составило для жителей Удмуртии рекомендации по безопасности при гололеде:
• Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.
• Прикрепите на каблуки металлические набойки, натрите наждачной бумагой подошву.
• Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, но не по проезжей части.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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