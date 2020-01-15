2020-01-15T13:42:32+03:00
Общество

В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается гололед

Об этом предупреждает МЧС
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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с 19:00 15 января до 19:00 16 января 2020 года по Удмуртской Республике и Ижевске ожидается гололед, об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

В ближайшие несколько дней в Удмуртии также ожидается и потепление, вплоть до 2 градусов тепла. По сообщениям регионального гидрометцентра, в республику придут небольшие осадки.

Ведомство составило для жителей Удмуртии рекомендации по безопасности при гололеде:

• Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

• Прикрепите на каблуки металлические набойки, натрите наждачной бумагой подошву.

• Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку сделайте крест-накрест или лесенкой.

• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, но не по проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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