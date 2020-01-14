Видео: Вандалы рушат ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
В Ижевске на площадке у Михаило-Архангельского собора вандалы разрушили скульптуру. Видео появилось в одной из соцсетей.
Ежегодно скульптуры строят на нескольких площадках: у Михаило-Архангельского собора, в Музее воды (водонапорная башня на центральной площади), парке современного искусства у родника имени Пригова.
В 2019 году в фестивале приняли участие более 30 команд из разных городов России.
Напомним, в прошлом году была похожая ситуация. Неизвестные разрушили несколько скульптур у Михаило-Архангельского кафедрального собора.
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Вандалы разрушили ледовую скульптуру у Михаило-Архангельского собора в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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