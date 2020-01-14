2020-01-14T11:47:45+03:00
Общество

Видео: Вандалы рушат ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске

На площадке перед собором строят скульптуры к ледовому фестивалю
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске на площадке у Михаило-Архангельского собора вандалы разрушили скульптуру. Видео появилось в одной из соцсетей.

Ежегодно скульптуры строят на нескольких площадках: у Михаило-Архангельского собора, в Музее воды (водонапорная башня на центральной площади), парке современного искусства у родника имени Пригова.

В 2019 году в фестивале приняли участие более 30 команд из разных городов России.

Напомним, в прошлом году была похожая ситуация. Неизвестные разрушили несколько скульптур у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

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Вандалы разрушили ледовую скульптуру у Михаило-Архангельского собора в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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