Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Администрация Ижевска просит жителей не кататься на ледяных горках на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба города.
По данным Удмуртского гидрометцентра в ближайшие дни ожидается потепление. 16 января ожидаются дожди и мокрый снег, температура при этом составит -1…+4 градуса. Эксплуатация ледового городка допустима при температуре не выше -4 градусов.
- В связи с этим принято решение ограничить эксплуатацию ледового объекта «Космодром «Удмуртия» и большой 6-метровой горки «Гора Байгурезь», расположенных около киноцентра «Россия». На период оттепели эти объекты будут огорожены, вблизи установят предупреждающие знаки, - говорится в сообщении.
Во избежание разрушения ледовых объектов жителей просят не кататься на горках при плюсовых температурах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Внимание! В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается гололед.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»