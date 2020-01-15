2020-01-15T15:37:50+03:00
Общество

Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды

В ближайшие дни температура в городе составит -1…+4 градуса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей СуворовФото: Сергей Суворов
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Администрация Ижевска просит жителей не кататься на ледяных горках на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба города.

По данным Удмуртского гидрометцентра в ближайшие дни ожидается потепление. 16 января ожидаются дожди и мокрый снег, температура при этом составит -1…+4 градуса. Эксплуатация ледового городка допустима при температуре не выше -4 градусов.

- В связи с этим принято решение ограничить эксплуатацию ледового объекта «Космодром «Удмуртия» и большой 6-метровой горки «Гора Байгурезь», расположенных около киноцентра «Россия». На период оттепели эти объекты будут огорожены, вблизи установят предупреждающие знаки, - говорится в сообщении.

Во избежание разрушения ледовых объектов жителей просят не кататься на горках при плюсовых температурах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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