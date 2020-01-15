113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:01:07+03:00

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В Удмуртии за 2019 год фондом капремонта отремонтировано 113 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

- В 2019 году по Краткосрочному плану было отремонтировано 40 лифтов. А всего в 2019 году Фонд отремонтировал 113 лифтов. Срок замены лифтового оборудования, отработавшего 25 лет и более, продляется до 5 февраля 2025 года. Таким образом, из 303 лифтов ремонт в более ранний период (2022 – 2024 годы) требуют 68 лифтов в 24 МКД, - сообщает пресс-служба фонда.

Всего, с учетом лифтов в домах, собирающих средства на капитальный ремонт на спецсчетах в Удмуртии, требуют замены 2289 лифтов.

Кстати, в 2019 году было подписано Постановление Правительства позволяющее на 20% снизить нагрузку на жителей многоквартирных домов при замене лифтов. При этом 14% расходной суммы возмещает республиканский бюджет, 6% - муниципальный.

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ИСТОЧНИК KP.RU