2019-12-04T16:48:54+03:00
Общество

«Еще 5-7 лет лифты будут менять»: министр строительства прокомментировал остановку лифтов в 2020 году

Под угрозой оказались почти 2,5 тысячи подъемников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал, будут ли на самом деле останавливать старые лифты с 1 февраля 2020 года.

- Сейчас отрабатывается механизм, что технические регламенты будут пересмотрены и еще 5-7 лет будет предусмотрено, чтобы замена произошла. Связано это в первую очередь с тем, что количество производимых в России лифтов не соответствует количеству, которое нужно заменить. Если после проведения дополнительных технических мероприятий можно продлить срок эксплуатации лифта, то будем это делать. Сейчас идет обработка нормативной базы и согласование на федеральном уровне смены техрегламентов, - пояснил Дмитрий Сурнин.

Министр строительства УР Дмитрий Сурнин сообщил, ветхое жилье в поселке Машиностроитель будет расселено с 2023 по 2025 годы

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Напомним, с 15 февраля 2020 года в Ижевске могут остановится примерно 2400 лифтов. Разбираемся со специалистом в «лифтовом вопросе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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