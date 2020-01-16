Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподователем ИжГТУ
Прощание с профессором и преподавателем ИжГТУ, погибшими в автокатастрофе тремя днями ранее, состоится сегодня, 16 января.
Как сообщили в Институте энергетики и ЖКХ вуза, панихида в память о профессоре, докторе технических наук Андрее Пушкареве (на фото слева) состоится в аудитории №216 III учебного корпуса. Начало в 11:00.
Прощание со старшим преподавателем Евгением Кашиным (на фото справа) начнется в 13:00 в ритуальном зале по адресу Гольянский поселок, 8.
Напомним, что ДТП, в котором они погибли, произошло на трассе Елабуга-Пермь. Машину, в которой они ехали, раздавила фура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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