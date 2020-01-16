Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:41:53+03:00

Сейчас долги уже погашены

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В Ярском районе Удмуртии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» задолжало своим работникам 3 миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, у предприятия просто нет денег.

– Ситуация по восстановлению нарушенных трудовых прав работников предприятия неоднократно обсуждалась на заседаниях специализированной рабочей группы, на которых выработаны конкретные меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате, разработан алгоритм действий прокурора района и муниципалитета, являющегося учредителем предприятия, – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры долги перед работниками погасили за счет средств бюджетного кредита – долг взсыкали с учредителя предприятия – Администрации района.

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ИСТОЧНИК KP.RU