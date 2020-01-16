2020-01-16T10:53:59+03:00
Общество

16 января чистить дороги в Ижевске вышли 99 спецмашин

В ночь с 15 на 16 января был снегопад
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Благоустройство г. ИжевскаФото: Благоустройство г. Ижевска
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В Ижевске 16 января на улицы вышли 99 единиц спецтехники для уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Подрядными организациями запланированы расчистка зон пешеходных переходов, остановок, расчистка проезжей части на улицах центрального квадрата, расширение проезжей части, ремонт ограждений на перекрестке улиц Пушкинская - К. Либкнехта и вывоз снега, - сообщает пресс-служба.

В ночь с 15 на 16 января работала 131 спецмашина.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в: службу 072 Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно) или в МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

Кроме этого, ижевчане могут оставить свое обращение о нарушениях на сайте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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