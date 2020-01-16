Паралимпиец из Удмуртии завоевал второе золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:57:28+03:00

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В Германии паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал золото в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщается в группе «Центр спортивной подготовки Удмуртии» «ВКонтакте».

- На короткой дистанции свободным стилем по лыжным гонкам Владислав завоевал «золото» с результатом 13:42.2, второе и третье места заняли также представители России - Виталий Малышев (13:53.0) и Рушан Миннегулов (14:05.5) соответственно, - говорится в сообщении.

По итогу соревнований в лыжных гонках сборная России имеет в копилке шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медалей. Сборная возглавляет промежуточный медальный зачет.

С 17 по 19 января в немецком городе Альтенберге будут определены победители в биатлоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU