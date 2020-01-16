2020-01-16T14:18:16+03:00
Общество

Клиенты Tele2 из Удмуртии в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

Компания подвела итоги работы в новогодние каникулы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в Удмуртии скачали вдвое больше трафика, чем в 2019 году. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

Удмуртия вошла в тройку самых интернет-активных регионов Приволжья в период новогодних каникул. Самыми качающими пользователями интернета за время зимних праздников также стали жители Нижегородской и Ульяновской областей, республик Татарстана и Чувашии. Традиционные лидеры по потреблению data-услуг – нижегородцы – за первые восемь дней нового года скачали 3 Пт трафика, что также вдвое превысило объем потребления годом ранее.

В рейтинге по продолжительности выговоренных за праздники минут ижевчане заняли второе место среди регионов «Волги», уступив только нижегородским абонентам Tele2. Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 из Удмуртии в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ижевска похитил автомобиль в Новороссийске
Клиенты Tele2 из Удмуртии в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Где жителям Ижевска окунуться в прорубь на крещение?
Стало известно, какие пространства благоустроят в Ижевске
Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Удмуртии
Туман ожидается в Ижевске
У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка
Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии
16 января чистить дороги в Ижевске вышли 99 спецмашин
Паралимпиец из Удмуртии завоевал второе золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Глава Ижевска прокомментировал послание президента России Владимира Путина
Каток «Динамо» не будет работать в Ижевске 16 января
Пособия начнут выплачивать по-новому в Удмуртии
Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу
Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей
Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой
Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподователем ИжГТУ
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии
Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
Общегородской крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев