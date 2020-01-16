Клиенты Tele2 из Удмуртии в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:18:16+03:00

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Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в Удмуртии скачали вдвое больше трафика, чем в 2019 году. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

Удмуртия вошла в тройку самых интернет-активных регионов Приволжья в период новогодних каникул. Самыми качающими пользователями интернета за время зимних праздников также стали жители Нижегородской и Ульяновской областей, республик Татарстана и Чувашии. Традиционные лидеры по потреблению data-услуг – нижегородцы – за первые восемь дней нового года скачали 3 Пт трафика, что также вдвое превысило объем потребления годом ранее.

В рейтинге по продолжительности выговоренных за праздники минут ижевчане заняли второе место среди регионов «Волги», уступив только нижегородским абонентам Tele2. Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 из Удмуртии в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU