Алексея Вересова из Удмуртии осудили за угрозы судье

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:36:29+03:00

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Уроженца Удмуртии Алексея Вересова признали виновным в угрозах убийством судье Московского суда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Вересов признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 160 тысяч рублей.

Напомним, Вересова обвиняли в призывах к экстремизму. Он поддержал в соцсетях призыв к расправе над судьей Алексеем Криворучко, который вынес приговор актеру Павлу Устинову.

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ИСТОЧНИК KP.RU