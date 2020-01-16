Алексея Вересова из Удмуртии осудили за угрозы судье
Уроженца Удмуртии Алексея Вересова признали виновным в угрозах убийством судье Московского суда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Вересов признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 160 тысяч рублей.
Напомним, Вересова обвиняли в призывах к экстремизму. Он поддержал в соцсетях призыв к расправе над судьей Алексеем Криворучко, который вынес приговор актеру Павлу Устинову.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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