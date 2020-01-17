IX ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:24:34+03:00

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7 января в Ижевске стартовал IX ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Более 20 мастеров из Удмуртии и других регионов уже больше недели работают над ледяными скульптурами. Они возводят свои творения на трех площадках: у Михайловского собора, возле старой водонапорной башни и возле родника имени Пригова.

Часть скульптур уже готовы, работа над другими только началась, кстати, над некоторыми из композиций трудятся целые команды. На изготовление каждой скульптуры выделено 2-4 куб. м. льда, взятого с Ижевского пруда.

Фото: автора

- У фестиваля есть свои традиции, - рассказал ижевский ледовый скульптор, один из организаторов фестиваля Анфим Ханыков. - Каждый год мы традиционно выпиливаем прорубь в ижевском пруду, ставим там крест и делаем чашу для освящения воды возле Михайловского собора. Сейчас она еще не готова, скульпторы над ней работают. Всего на площадке возле собора будет около 15 скульптур.

По словам мастеров, хлопот прибавляет нетипичная для января погода – температуры достигают плюсовых значений, и работать по льду достаточно тяжело. Но желание творить помогает преодолевать любые трудности.

Фото: автора

Не обошлось и без происшествий: в ночь на 13 января вандалы разбили одну из скульптур Анфима Ханыкова. Однако на сегодняшний день автор уже восстановил композицию.

Завершится ангелфест 19 января. В этот день на площадке возле Михайловского собора подведут итоги и наградят победителей.

Как создают ангелов изо льда в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU