Почти 60 детей пострадали в ДТП на территории Ижевска за прошлый год
За прошлый 2019 год на дорогах Ижевска произошло более 50 ДТП, в результате которых пострадало 59 детей. Неутешительную статистику подвел городской отдел ГИБДД Управления МВД.
Основной причиной получения травм называют игнорирование взрослыми требований к перевозке детей: большинство пострадавших малышей находились в салоне без специальных автокресел или удерживающих устройств, либо просто не были пристегнуты.
Сотрудники ГИБДД УМВД напоминают родителям, что во время поездки нужно внимательно следить за детьми. Перевозка детей от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств, конструкция которых соответствует возрасту, росту и весу ребенка. Кроме того, устройство должно быть установлено правильно, иначе в нем просто не будет смысла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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