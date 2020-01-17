«Служебный роман» - первый, «Гарри Поттер» - второй: самые популярные новогодние фильмы

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:12:17+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» составил рейтинг самых популярных новогодних фильмов и передач. Ежедневно за просмотром ТВ клиенты компании проводили более 5 часов*, это на 11% больше, чем в обычные дни.

Рейтинг новогодних передач у жителей Ижевска возглавила «Новогодняя ночь на Первом», которую смотрели более 40% абонентов компании. В ТОП-5 также вошли «Шоу Уральских пельменей», Comedy Club, Легенды «Ретро FM» и «Новогодний голубой огонек – 2020».

Самым популярным фильмом стал «Служебный роман». За приключениями Людмилы Прокофьевны и Анатолия Ефремовича следил каждый третий абонент оператора. Лишь немного в зрительских симпатиях им уступил Гарри Поттер. Также среди любимых фильмов оказались «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В видеотеке, которая дает возможность выбирать контент по интересам и смотреть его в удобное время, клиенты предпочли «Гарри Поттера» (все части), «Джона Уика 3», «Текст», сериалы «Игра престолов» и «Бывшие».

Чаще всего клиенты «Дом.ru» смотрели ТВ с экранов телевизоров – 94%, 4% - в мобильном приложении «Дом.ru TV», 2% - на сайте оператора.Скачав бесплатное мобильное приложение «Дом.ru Movix»для iOS и Android, любой клиент оператора может смотреть каналы онлайн и в течение 7 дней после эфира, а также видео - фильмы, сериалы, мультфильмы - с мобильных устройств в любой точке России, где есть доступ в интернет.

*-Данные предоставлены пресс-службой «Дом.ru» на основе собственной статистики.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU