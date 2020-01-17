Эксперт: ремонт домов после потопа в одном из сел Удмуртии обойдется в полмиллиона рублей
17 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсудили ситуацию, которая сложилась в Малой Пурге. Там вот уже несколько месяцев затапливает улицу Азину, а вследствие и дома, которые там стоят.
По слова местных жителей, они обращались в разные ведомства, но решить их проблему так никто и не смог. На эфире свое мнение о проблеме высказал и эксперт в сфере строительства Галацуцкий Сергей Иванович.
По его мнению, на ремонт таких домой может потребоваться от 350 000 рублей до полумиллиона. И это еще самый бюджетный вариант.
Из-за потопа жители Малой Пурги могут остаться на улице
Полностью эфир можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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