2020-01-17T16:51:36+03:00
Недвижимость

Эксперт: ремонт домов после потопа в одном из сел Удмуртии обойдется в полмиллиона рублей

Проблемы у жителей начались еще осенью 2019 года
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Дмитрий БикинФото: Дмитрий Бикин
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17 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсудили ситуацию, которая сложилась в Малой Пурге. Там вот уже несколько месяцев затапливает улицу Азину, а вследствие и дома, которые там стоят.

По слова местных жителей, они обращались в разные ведомства, но решить их проблему так никто и не смог. На эфире свое мнение о проблеме высказал и эксперт в сфере строительства Галацуцкий Сергей Иванович.

По его мнению, на ремонт таких домой может потребоваться от 350 000 рублей до полумиллиона. И это еще самый бюджетный вариант.

Из-за потопа жители Малой Пурги могут остаться на улице

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Полностью эфир можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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