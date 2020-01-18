Заместитель Главы Юкаменского района Удмуртии выплатит штраф

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:31:22+03:00

Администрация не размещала в интернете некоторые сведения

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За неразмещение сведений на сайте к административной ответственности привлечен заместитель Главы Администрации Юкаменского района, об этом сообщает районная прокуратура.

Надзорный орган выявил нарушения в части отсутствия информации о результатах проверок муниципального земельного контроля, проведенных органом местного самоуправления в отношении физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2019 году.

В результате проверки районной прокуратурой в отношении заместителя Главы Администрации муниципального образования «Юкаменский район» возбуждено дело об административном правонарушении, он привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU