Стало известно, какие пространства благоустроят в Ижевске

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:49:40+03:00

Сквер им. Оружейника Драгунова благоустроили по программе в прошлом году. Фото: Дмитрий Сурнин

Их будет 11

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В Ижевске выбрали общественные пространства, которые благоустроят в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Всего в городе выбрали 11 пространств для благоустройства. Часть из них - из списка 2018 года. Это третья очередь Центральной площади (площадь у круглого фонтана и эспланада), территория у сквера «Заречный» около Успенского храма, лесопарковая зона по улице Ворошилова, парк «Тишино» на улице Союзная.

Часть пространств выбрали ижевчане на рейтинговом голосовании. Оно проводилось с 12 по 25 декабря 2019 года, можно было проголосовать за несколько вариантов. В итоге рейтинг горожан получился таким:

- Ёлки-парк в зеленой зоне с юга от ул. Рупасова, от ул. 40 лет Победы до ул. Молодежной в Устиновском районе;

- сквер на пересечении ул. Степная и ул. Парашютная, Ленинский район;

- сквер им. В. Тарасова на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и гор. Металлургов, Октябрьский район;

- общественная территория вдоль пруда в районе ул. 50 лет ВЛКСМ в Октябрьском районе;

- тропа здоровья в районе ул. Оружейника Драгунова, Ленинский район;

- общественная территория по ул. Восточная около школы № 57 в Первомайском районе;

- общественная территория - благоустройство ул. 50 лет ВЛКСМ в Октябрьском районе.

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Общественная комиссия включила все семь общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2018-2022 годы».

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что в следующем году обустроят не менее десяти общественных пространств. Будут делать те территории, для которых есть проектно-сметная документация.

Ожидается, что федеральный бюджет выделит на программу 232,5 млн рублей. Город будет искать дополнительные средства у инвесторов. 70% планируют потратить на общественные пространства, 30% - на дворы.

Также планируется приступить к разработке проектно-сметной документации для благоустройства парка «Березовая роща», лесопосадки вдоль ул. Бабушкина и сквера «Школьный». Дополнительно ищут инвестора на разработку проектно-сметной документации для набережной Ижевского водохранилища.

Напомним, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» появились новые скверы в разных районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU