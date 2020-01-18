2020-01-18T16:09:01+03:00
Общество

Жилой дом загорелся в центре Ижевска

Жертв среди жильцов нет
Людмила Куликова
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Фото: ИГГС "ВКонтакте"Фото: ИГГС "ВКонтакте"
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18 января на улице Наговицина в Ижевске загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о возгорании поступило в 15:06, а уже через несколько минут на месте оказались спасатели. В это время жители дома самостоятельно покидали квартиры.

- Остановить распространение огня и ликвидировать его удалось меньше чем за 20 минут, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек личного состава.

Загоревшаяся квартира находилась на 13 этаже дома по ул.Наговицина. Из дома пришлось эвакуировать тридцать жильцов. Благодаря оперативной работе никто из жителей дома не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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