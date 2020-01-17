На улице Холмогорова в Ижевске включили воду

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:31:12+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова, 33 восстановили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В 14:10 восстановлено холодное водоснабжение жилых домов, расположенных по улице Холмогорова, - говорится в сообщении.

Напомним, в 09:00 в нескольких домах отключили воду из-за повреждения водопровода. Для них было организовано альтернативное водоснабжение - установлена емкость с холодной питьевой водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU