Женщину госпитализировали после пожара на ул.Школьной в Ижевске

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:15:53+03:00

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17 января в Ижевске на в жилом дома на улице Школьной произошел пожар. Пострадала женщина, сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы Ижевска.

- Вчера около 20:00 в Ижевске произошло открытое горение с окна кухни второго этажа, - передается в сообщении.

Эвакуированы 24 человека, из них 4 детей. Хозяйка квартиры спасена и госпитализирована в 1РКБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU