Женщину госпитализировали после пожара на ул.Школьной в Ижевске
Возгорание произошло в квартире второго этажа
МБУ поисково-спасательной службы Ижевска.
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17 января в Ижевске на в жилом дома на улице Школьной произошел пожар. Пострадала женщина, сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МБУ поисково-спасательной службы Ижевска.
- Вчера около 20:00 в Ижевске произошло открытое горение с окна кухни второго этажа, - передается в сообщении.
Эвакуированы 24 человека, из них 4 детей. Хозяйка квартиры спасена и госпитализирована в 1РКБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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