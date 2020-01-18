Сотрудники 8 детских садов в Удмуртии работали без психиатрического освидетельствования
В Удмуртии работники 8 детских садов не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отметим, что к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые по психическому состоянию не представляют угрозы их жизни, здоровью. В частности, для работы в детском саду сотрудники обязаны проходить психиатрическое освидетельствование.
- В январе 2020 года Сюмсинский районный суд поддержал требования прокурора, направленные на защиту воспитанников детских садов, исковые заявления удовлетворил, на детские воспитательные учреждения и Администрацию МО «Селтинский район» возложена обязанность по проведению обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников, - сообщает прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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