Сотрудники 8 детских садов в Удмуртии работали без психиатрического освидетельствования

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:56:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии работники 8 детских садов не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отметим, что к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые по психическому состоянию не представляют угрозы их жизни, здоровью. В частности, для работы в детском саду сотрудники обязаны проходить психиатрическое освидетельствование.

- В январе 2020 года Сюмсинский районный суд поддержал требования прокурора, направленные на защиту воспитанников детских садов, исковые заявления удовлетворил, на детские воспитательные учреждения и Администрацию МО «Селтинский район» возложена обязанность по проведению обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников, - сообщает прокуратура.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию

ИСТОЧНИК KP.RU