2020-01-18T16:56:28+03:00
Общество

Сотрудники 8 детских садов в Удмуртии работали без психиатрического освидетельствования

Это могло создать угрозу безопасности воспитанников
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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В Удмуртии работники 8 детских садов не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отметим, что к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые по психическому состоянию не представляют угрозы их жизни, здоровью. В частности, для работы в детском саду сотрудники обязаны проходить психиатрическое освидетельствование.

- В январе 2020 года Сюмсинский районный суд поддержал требования прокурора, направленные на защиту воспитанников детских садов, исковые заявления удовлетворил, на детские воспитательные учреждения и Администрацию МО «Селтинский район» возложена обязанность по проведению обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников, - сообщает прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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