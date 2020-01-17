Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вместо выступления будет комментировать чемпионат Европы. Об этом она сообщила своим подписчикам на странице в «Инстаграм».
- Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно – скоро увидите. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное – точно без меня, надеюсь понятно почему, - написала Елизавета.
Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января. Ранее Туктамышева заняла 4-е место на чемпионате России и вошла в состав на турнир в качестве запасной.
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Elizaveta Tuktamysheva / Елизавета Туктамышева. WTT 2019, Ex (18+).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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