2020-01-17T12:17:07+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 20 по 26 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вместо выступления будет комментировать чемпионат Европы. Об этом она сообщила своим подписчикам на странице в «Инстаграм».

- Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно – скоро увидите. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное – точно без меня, надеюсь понятно почему, - написала Елизавета.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января. Ранее Туктамышева заняла 4-е место на чемпионате России и вошла в состав на турнир в качестве запасной.

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Elizaveta Tuktamysheva / Елизавета Туктамышева. WTT 2019, Ex (18+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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