«Ситуация с уборкой снега в этом году лучше»: Глава Ижевска проверил содержание дорог в городе
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ходе традиционной субботней прогулки по городу проверил содержание дорог. На выезде присутствовали подрядчики, служба благоустройства, общественники, представители ГИБДД и МЧС. Об итогах Олег Николаевич сообщил в соцсетях.
- В этом году ситуация с зимней уборкой обстоит лучше, и дело здесь не только в меньшем количестве выпавших осадков. Подрядчики поработали с организацией процессов. Снег в этом сезоне начали вывозить раньше. При этом остаются пешеходные переходы, расчищенные не по ГОСТу, на паре улиц выявили заужения. В ближайшее время подрядчики над этим поработают. вот территории хозяйствующих субъектов – не все выглядят достойно. Муниципальная милиция будет интенсивнее отрабатывать этот момент, - отметил глава города.
По словам Олега Николаевича во время уборки межквартальных проездов начали устанавливать временные знаки. В случае, если машина будет мешать расчистке снега, то ее переставят, а не будут эвакуировать. Горожанам нужно следить за информацией о планируемых работах на сайте города или в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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