ХК «Ижсталь» уступила «Металлургу» из Новокузнецка

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:13:56+03:00

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19 января в Новокузнецке прошел матч между командой «Ижсталь» и местным клубом «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Встреча завершилась поражением сталеваров – 5:0. Вратарю из Ижевска скучать не пришлось и хозяева льда держали его в постоянном напряжении. Первая шайба в воротах сталеваров за 1,5 минуты до конца первого периода. На протяжении всей игры ижевчане так и не смогли ответить голом. А хозяева льда активно забивали.

- Поздравляю хозяев с заслуженной победой. Переиграли нас во всех компонентах. Матч нашей командой был провален. Проведем глубокий анализ, почему так. Вроде как работать – работали, но голова отсутствовала. Поймем, выясним и будем двигаться дальше. Наверное, это был наш худший матч за два с половиной месяца. Будем готовиться дальше, чтобы избежать таких провалов, - сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU