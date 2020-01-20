В крещенских купаниях в Удмуртии приняло участие более 22 тысячи человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:18:49+03:00

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В крещенских купаниях в Удмуртии приняли участие более 22 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

- В период проведения Крещенских купаний на территории 61 населенного пункта Удмуртии проведено более 90 мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня. В праздничных мероприятиях приняло участие более 25000 человек, в том числе в обрядовых купаниях более 22000 человек, - сообщает пресс-служба.

У каждой купели дежурили сотрудники МВД, спасатели, медицинские бригады. Также были задействованы сотрудники ОМОН Росгвардии по Удмуртии. По итогам мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

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ИСТОЧНИК KP.RU