Глава Минстроя Удмуртии отчитался о строительстве туберкулезного диспансера

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:00:09+03:00

К марту два лечебных корпуса поднимут до уровня двух этажей

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О том, как за полгода продвинулось возведение двух новых корпусов туберкулезного диспансера, рассказал на своей официальной странице в Фейсбуке министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин. Как отметил политик, теплая погода строителям сейчас даже в помощь.

В настоящий момент на стройплощадке проведены все подготовительные работы. Уже возведены фундаменты детского и взрослого стационаров, а также дополнительных построек. На первых этажах начаты строительно-монтажные работы, практически готовы гараж и каркас станции кислородоснабжения. Сейчас подводят коммуникации. К марту здания вырастут уже до двух этажей.

Всего на стройке работают более 100 человек, 10 единиц спецтехники и 2 башенных крана.

- План года - полностью завести под крышу 4-этажный детский стационар и 5-этажное здание взрослого, построить все коммуникации и зимой приступить уже к внутренним работам, - написал министр в сообщении. - Мы все понимаем, насколько эта стройка значима для республики. Это не просто лечебный городок из новых объектов, а лечебный городок, который будет оснащен самым современным диагностическим и другим высокоточным медицинским оборудованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU