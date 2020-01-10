Новый корпус туберкулезной больницы за почти миллиард рублей появится в Ижевске

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:03:39+03:00

Ввести в эксплуатацию здание планируют уже в следующем году

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На сайте кабинета министров опубликован документ, по которому Удмуртия в течение следующих двух лет получит почти миллиард рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

– В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в субъектах Федерации утверждено адресное распределение субсидий на строительство находящихся в региональной и муниципальной собственности объектов здравоохранения в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», – говорится в пояснительной записке.

Всего республика получит 934,5 млн рублей – 451,6 млн в 2020-м году и 482,9 млн в 2021 году. Эти средства пойдут на строительство нового корпуса при Республиканской клинической туберкулезной больнице, на 140 коек и 100 посещений в смену. Функционировать начать корпус должен в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU