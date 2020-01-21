Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей республики
21 января глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) отвечает на вопросы жителей республики.
На данный момент поступило уже более 100 вопросов, как в соцсетях, так и по телефону прямого эфира. Эфир продлится до 09:00.
Вопросы можно задать по телефону 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях в группе «Комсомольская правда».
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Утро с Главой Удмуртии 21.01.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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