2019-12-19T09:12:44+03:00
Общество

Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска

Он попросил Владимира Петухова поработать с обращениями граждан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) отчитал главу Устиновского района Ижевска Владимира Петухова.

- Больше всего сообщений из Ижевска поступило из Устиновского района. Поэтому Олегу Николаевичу и главе района Петухову Владимиру Сергеевичу, на следующей неделе провести эфир в соцсетях, где хотите и поработать с обращениями граждан. Может быть, Владимир Сергеевич наконец-то ответит Илье Богданову, который у меня уже раз 10 спрашивает: по улице Автозаводская, 13 есть площадка для мусорного контейнера, она стоит впритык с детским садом, метр от забора. Предписание об устранении есть. Петухов ссылается на то, что решение собственников жилья. Наверное, с юридической точки зрения вы правы, но с человеческой нет! Разберитесь с вопросом и ответьте человеку, - сказала глава региона.

Напомним, Владимир Петухов назначен на пост главы района в сентябре 2019 года (подробнее).

Александр Бречалов отчитал Главу Устиновского района Ижевска за формальное отношение к обращениям граждан

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Утро с Главой Удмуртии 19 декабря.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU

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