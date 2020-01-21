2020-01-21T09:34:56+03:00
Общество

В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек

Среди них девятилетний мальчик
Людмила Куликова
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Фото: 1 отделение УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отделение УГИБДД по Удмуртии
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20 января в Игринском районе Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек, среди которых девятилетний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Как сообщается, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» 32-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Нива Шевроле», которым управлял 34-летний мужчина.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле» получили травмы, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и его пассажиры – 37-летняя женщина и девятилетний мальчик получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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