В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек
20 января в Игринском районе Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек, среди которых девятилетний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Как сообщается, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» 32-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Нива Шевроле», которым управлял 34-летний мужчина.
В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле» получили травмы, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и его пассажиры – 37-летняя женщина и девятилетний мальчик получили ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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