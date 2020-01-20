2020-01-20T12:01:58+03:00
Общество

Во дворах Ижевска запретили ночную парковку грузовиков, такси и маршруток

Правда, ответственности за нарушение требований не предусмотрено
Инга Коган
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Лада ИвановаЛада Иванова
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С 1 января 2020 года вступил в законную силу приказ Министерства транспорта России, запрещающий грузовикам, автобусам и такси парковаться ночью во дворах жилых домов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) заявил Руслан Набиев, начальник УГИБДД по Удмуртии.

– Все это сделано для того, чтобы исключить такое нарушение, как непроведение предрейсового медицинского и технического осмотра транспортных средств, которые принадлежат юридическим лицам, – заявил главный госавтоинспектор региона.

Пока ответственность за нарушение указанных требований не предусмотрена, подчеркнул чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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