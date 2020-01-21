2020-01-21T10:57:16+03:00
Общество

Случайность помогла обнаружить неплательщика алиментов в Ижевске

Мужчина не пропустил пешехода и был остановлен сотрудниками ДПС
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Злостного неплательщика алиментов, находившегося в розыске, случайно обнаружили в Ижевске. Таксист не пропустил пешехода, был остановлен сотрудниками ДПС, а при проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Отмечается, что мужчина был устроен на работе неофициально и не перечислял своему ребенку денежные средства. Задолженность по алиментам составляет 50 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление об ограничении в специальном праве управления транспортным средством, в праве выезда за пределы Российской Федерации, предупредил об административной и уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Изменить ситуацию и снять себя все ограничения мужчина сможет после официального трудоустройства и полной оплатой задолженности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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