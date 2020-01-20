Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов Удмуртии будут брать штраф до миллиона рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:12:12+03:00

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20 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, +12) председатель Союза садоводческих товариществ УР Ольга Залазаева рассказала, какие изменения коснуться садоводов в 2020 году.

Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов будут брать штраф до миллиона рублей 00:00 00:00

- С января 2020 года каждое СНТ обязано иметь лицензию на право пользование водой. Для этого нужны документы один из них - паспорта скважин, расположенных на территории товарищества, а также можно обратиться в Министерство природных ресурсов, где расскажут, какие конкретно документы нужны будут. Если не лицензия будет отсутствовать предусмотрен штраф до миллиона рублей, - рассказала Ольга Залазаева.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU