2020-01-21T11:30:38+03:00
Общество

Мокрый снег и заносы ожидаются в Ижевске 22 января

Водителей просят быть внимательными на дорогах
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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Дорожные службы в Ижевске готовятся к снегопаду и предупреждают водителей о приближении непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозам синоптиков 22 января, в среду, в Ижевске ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температурный фон будет слабоотрицательный, на дорогах - снежный накат и заносы.

В условиях непогоды водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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