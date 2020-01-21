Мокрый снег и заносы ожидаются в Ижевске 22 января
Дорожные службы в Ижевске готовятся к снегопаду и предупреждают водителей о приближении непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По прогнозам синоптиков 22 января, в среду, в Ижевске ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температурный фон будет слабоотрицательный, на дорогах - снежный накат и заносы.
В условиях непогоды водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»