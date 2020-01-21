Мокрый снег и заносы ожидаются в Ижевске 22 января

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:30:38+03:00

Водителей просят быть внимательными на дорогах

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Дорожные службы в Ижевске готовятся к снегопаду и предупреждают водителей о приближении непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозам синоптиков 22 января, в среду, в Ижевске ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температурный фон будет слабоотрицательный, на дорогах - снежный накат и заносы.

В условиях непогоды водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU