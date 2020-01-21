«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:52:56+03:00

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21 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о болеющем ребенке, который несколько месяцев не может пройти диагностику.

"Таких ситуаций быть не должно!" Глава Удмуртии потребовал решить вопрос с проведением МРТ ребенку в Воткинске 00:00 00:00

- Сейчас будем разбираться, у ребенка очень сложная ситуация по здоровью, которая требует оперативной диагностики Они встали в очередь на прохождение МРТ в октябре и до сих пор не прошли. Минздрав и главврачи города Воткинска! Таких ситуаций быть не должно! Тем более, когда речь идет о возможности тяжелого заболевания. Четвертый месяц мама стоит в очереди, а им говорят – март, апрель. У нас достаточно диагностической техники! Георгий Щербак, (министр здравоохранения. - Прим. ред.) задачу я вам поставил, поэтому докладывайте мне, - возмутился глава республики.

Также Александр Владимирович отметил, что в Год здоровья были определены все проблемы и на данный момент они решаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии строят новый туберкулезный диспансер.

- Власти Удмуртии уже в январе задумались о детском летнем отдыхе.

Утро с Главой Удмуртии 21.01.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU