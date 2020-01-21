Пять автономных светофоров установили в Удмуртии

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:41:38+03:00

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Пять светофоров, работающих на солнечных батареях, установили в Удмуртии. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства на своей странице «ВКонтакте».

Светофоры нового образца появились на пешеходных переходах трассы Воткинск - Сарапул, у сел Нечкино и Дулесово а также на 60-м километре дороги Ижевск - Сарапул. Место установки еще одного светофора не сообщается.

По сообщениям министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева, новинка призвана повысить безопасность пешеходных переходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU