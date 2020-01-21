Житель Удмуртии предстанет перед судом за обман 42 сибиряков
В Красноярском крае перед судом ответит житель Удмуртской Республики. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Следствием установлено, что обвиняемый выманивал деньги у жителей Краснодарского края и Хакасии посредством телефонных звонков.
- Мужчина представлялся родственником потерпевших и заявлял, что им необходимо перевести денежные средства для передачи их сотрудникам полиции в целях освобождения от уголовной ответственности за ДТП с наездом на ребенка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сообщается также, что всего от своих жертв мужчина получил более 1,7 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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