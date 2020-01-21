Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка»

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:47:19+03:00

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В этом году при записи детей в школы особое внимание будет уделяться проверке документов о прописке. Подробности в прямом эфире радио «Адам» - Ижевск (104.5 FM) (12+) сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Минобразования и науки Удмуртии Елена Землякова.

Не секрет, что многие родители, стремясь записать ребенка в конкретную школу, идут на разные уловки: прописывают чадо к родственникам или даже покупают регистрацию. Теперь подобная хитрость может быть чревата. Если при подаче заявления обнаружится, что прописка ребенка оформлена неверно, например, имеет место временная регистрация, это привлечет внимание прокуратуры, которая будет проверять большинство школ.

- Эта ситуация обговорена с прокуратурой Удмуртии. Все образовательные организации предупреждены, и такой случай обязательно будет обнаружен, - утверждает Елена Землякова. - В этой ситуации административную ответственность понесет и то лицо, которое прописало, и тот, кто прописался. Обоюдная административная ответственность – об этом родителям нужно помнить.

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ИСТОЧНИК KP.RU