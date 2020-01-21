2020-01-21T15:47:19+03:00
Общество

Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка»

Теперь попытки схитрить отслеживает прокуратура
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В этом году при записи детей в школы особое внимание будет уделяться проверке документов о прописке. Подробности в прямом эфире радио «Адам» - Ижевск (104.5 FM) (12+) сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Минобразования и науки Удмуртии Елена Землякова.

Не секрет, что многие родители, стремясь записать ребенка в конкретную школу, идут на разные уловки: прописывают чадо к родственникам или даже покупают регистрацию. Теперь подобная хитрость может быть чревата. Если при подаче заявления обнаружится, что прописка ребенка оформлена неверно, например, имеет место временная регистрация, это привлечет внимание прокуратуры, которая будет проверять большинство школ.

- Эта ситуация обговорена с прокуратурой Удмуртии. Все образовательные организации предупреждены, и такой случай обязательно будет обнаружен, - утверждает Елена Землякова. - В этой ситуации административную ответственность понесет и то лицо, которое прописало, и тот, кто прописался. Обоюдная административная ответственность – об этом родителям нужно помнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Будут ли «штурмовать» школы и отменят ли первые классы? «Комсомолка» отвечает на вопросы родителей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии
Стали известны победители в заключительных турах по быстрым шахматам среди сельских школьников в Удмуртии
Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск
В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс
У жительницы Ижевска мошенники похитили почти 880 тысяч рублей
Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка»
Ушла из дома в Ижевске и стала самой «дорогой» порноактрисой в мире: Джиа Лисса откровенно рассказала о работе своей мечты
Житель Удмуртии предстанет перед судом за обман 42 сибиряков
Пять автономных светофоров установили в Удмуртии
98 вылетов совершила санавиация за полгода в Удмуртии
Мокрый снег и заносы ожидаются в Ижевске 22 января
Случайность помогла обнаружить неплательщика алиментов в Ижевске
В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек
Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомой
«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику
В 2019 году в Удмуртии сдали в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей республики
Житель Удмуртии облил бензином и поджег свою знакомую
Глава Минстроя Удмуртии отчитался о строительстве туберкулезного диспансера
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
Этим летом в детских лагерях Удмуртии отдохнут более 120 тысяч ребят
Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января
Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов Удмуртии будут брать штраф до миллиона рублей
Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии
Годовалая девочка из Ижевска погибла от отека мозга
В крещенских купаниях в Удмуртии приняло участие более 22 тысяч человек
В некоторых домах по улице Холмогорова в Ижевске включили воду
«Терминатор вернулся!»: в Удмуртии голый мужчина гуляет по улицам
Возгорание на улице Пойма в Ижевске ликвидировали