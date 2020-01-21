В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:59:18+03:00

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В Ижевске в микрорайоне «Столичный» лицей завершил набор детей в первый класс. Об этом в прямом эфире радио «Адам» - Ижевск (104.5 FM) (12+) рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

- Около 239 человек записалось через портал госуслуг и только 45 пришли лично, - говорит Светлана Болотникова. - Мы не можем запретить, у родителей есть право прийти, для этого тоже были созданы условия. Родителям предлагали чай и кинофильм в зале, никто не стоял на улице.

Также министр отметила, что жалоб на работу портала не поступало. При этом на сайте «Столичного лицея» разместили информацию о том, что свободных мест больше нет. Было набрано три первых класса, в которые зачислено 76 детей. Причем, по свидетельству родителей, большую часть составляют «льготники» - младшие братья и сестры тех ребят, которые уже учатся в данной школе. По новому закону они действительно имеют преимущественное право на поступление.

- Для детей, проживающих в микрорайоне «Столичный», будет открыто пять классов в школах №№8, 69 и 19, которые находятся в шаговой доступности, - отметила и.о. начальника Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

КСТАТИ

Вопросы по поводу работы портала госуслуг родители могут задать, обратившись в колл-центр по телефону 57-36-63, он работает с 8:30 до 17:30 по будним дням.

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ИСТОЧНИК KP.RU