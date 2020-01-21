2020-01-21T16:27:51+03:00
Происшествия

У жительницы Ижевска мошенники похитили почти 880 тысяч рублей

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

37-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с банковского счета женщины пытаются списать деньги. Чтобы сохранить средства, ей нужно было снять деньги и перевести на безопасный счет. В результате она перевела на счет 378 тысяч рублей. После этого мошенник сообщил потерпевшей, что ей якобы одобрен кредит в размере 500 тысяч и что они тоже могут быть похищены, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшая дистанционно оформила заем и перечислила деньги на безопасный счет. Сумма ущерба составила 878 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка».

- В январе в Гордуме Ижевска прошли публичные слушания. Поводом стали две поправки, которые планируют внести в устав города. « Комсомолка» выяснила, какие.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии
Стали известны победители в заключительных турах по быстрым шахматам среди сельских школьников в Удмуртии
Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск
В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс
У жительницы Ижевска мошенники похитили почти 880 тысяч рублей
Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка»
Ушла из дома в Ижевске и стала самой «дорогой» порноактрисой в мире: Джиа Лисса откровенно рассказала о работе своей мечты
Житель Удмуртии предстанет перед судом за обман 42 сибиряков
Пять автономных светофоров установили в Удмуртии
98 вылетов совершила санавиация за полгода в Удмуртии
Мокрый снег и заносы ожидаются в Ижевске 22 января
Случайность помогла обнаружить неплательщика алиментов в Ижевске
В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек
Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомой
«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику
В 2019 году в Удмуртии сдали в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей республики
Житель Удмуртии облил бензином и поджег свою знакомую
Глава Минстроя Удмуртии отчитался о строительстве туберкулезного диспансера
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
Этим летом в детских лагерях Удмуртии отдохнут более 120 тысяч ребят
Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января
Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов Удмуртии будут брать штраф до миллиона рублей
Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии
Годовалая девочка из Ижевска погибла от отека мозга
В крещенских купаниях в Удмуртии приняло участие более 22 тысяч человек
В некоторых домах по улице Холмогорова в Ижевске включили воду
«Терминатор вернулся!»: в Удмуртии голый мужчина гуляет по улицам
Возгорание на улице Пойма в Ижевске ликвидировали