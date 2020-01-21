У жительницы Ижевска мошенники похитили почти 880 тысяч рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:27:51+03:00

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37-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с банковского счета женщины пытаются списать деньги. Чтобы сохранить средства, ей нужно было снять деньги и перевести на безопасный счет. В результате она перевела на счет 378 тысяч рублей. После этого мошенник сообщил потерпевшей, что ей якобы одобрен кредит в размере 500 тысяч и что они тоже могут быть похищены, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшая дистанционно оформила заем и перечислила деньги на безопасный счет. Сумма ущерба составила 878 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU